Na bijna 130 jaar is de zadelsprinkhaan weer te horen bij Venlo

De sprinkhaan, wetenschappelijke naam Ephippiger diurnus, kwam vroeger veelvuldig voor in de wat drogere en schrale heidegebieden in Limburg, bij Nijmegen en op de Hoge Veluwe, Maar het insect is op veel plekken verdwenen als gevolg van verbossing, vergrassing en vermossing. De zadelsprinkhaan is nu een prioritaire soort: dat zijn dier- en plantsoorten die dreigen te verdwijnen en waarvoor extra maatregelen op korte termijn nodig zijn.