Bever veroorzaakt steeds vaker schade in Gelderland

Bevers veroorzaken steeds vaker schade in Gelderland. Vooral in het Rivierengebied zijn op steeds meer locaties problemen, meldt Omroep Gelderland.

Het knaagdier was 150 jaar afwezig, maar in de jaren negentig werden de dieren weer uitgezet in de provincie. En hun aantal groeit. In het Rivierengebied leven ongeveer 1500 bevers.

De herintroductie van de bever leidt niet alleen tot meer variatie in de natuur, maar veroorzaakt ook schade. "Bevers vinden dijken aantrekkelijk om holen in te graven. Dat verzwakt de dijk en vergroot de kans op een overstroming", zegt een woordvoerder van Waterschap Rivierenland tegen de regionale omroep.

Tractor kan wegzakken

Bevers graven ook gangen in watergangen richting het land. "We hebben daar schouwpaden waar het onderhoud plaatsvindt. Als je daar met een tractor of een kraan overheen rijdt, kun je wegzakken of omvallen. Er kunnen ook gaten in wegen ontstaan die langs het water zitten."

In het gebied van het waterschap veroorzaakten bevers in 2020 op negen locaties problemen. "Dit jaar hebben we al op tien locaties schade. Het worden er meer en meer, aldus de woordvoerder."

Nachtelijke beverpatrouilles

Het waterschap is vorig jaar begonnen met nachtelijke beverpatrouilles. "Dan is de bever het meest actief. Met nachtzichtkijkers speuren we naar dieren langs de dijk en proberen we die te verjagen." Ook worden dijken beschermd met gaas en beverholen opengemaakt en weer opgevuld.

Gelderland is niet de enige provincie waar bevers overlast geven. Ook in Limburg en Drenthe veroorzaken de dieren schade. In Drenthe ontregelde een bever in 2021 het treinverkeer tussen Assen en Groningen, doordat het dier een gang onder het spoor had gegraven. In Limburg werden vorig jaar tachtig bevers afgeschoten in verband met schade die ze veroorzaakten.