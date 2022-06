Allerlaatste opvang kan dicht, nu het weer goed gaat met de otter in Nederland

De otter, nog niet zo lang geleden uitgestorven in Nederland, is weer helemaal terug. Op dit moment lopen er zo'n 650 rond. De verwachting is dat het er op korte termijn duizend kunnen worden.

"Je kunt absoluut spreken van een succesvolle herintroductie", zegt otterdeskundige Addy de Jongh.

Eind jaren 80 was de otter - officieel de lutra lutra - uitgestorven in Nederland door versnippering van leefgebieden, autoverkeer en milieuverontreiniging. Maar in 2002 begon de herintroductie en in het kader daarvan haalde De Jongh acht jaar geleden eigenhandig een aantal otters uit Wit-Rusland en Letland, om ze in Nederland uit te zetten.

Geen gevaar voor populatie

Aanvankelijk verliep die herintroductie moeizaam. Er werd nog wel eens een otter doodgereden en het ontbrak (nog) aan goede verbindingen tussen plassen en natuurgebieden. Maar sinds een jaar of vijf gaat het steeds beter. Nu is de otter terug te vinden in waterlopen overal in Nederland. De gespecialiseerde otteropvang RietNymph in het Friese dorp Munnekeburen kan dicht omdat er geen gevaar meer is dat de populatie uitsterft.

"De otter breidt zich flink uit", zegt Auke Kuiper van de opvang bij Omrop Fryslän. "Die 650 otters die in Nederland rondlopen, krijgen ook weer jongen. Dus de populatie groeit nog steeds."

Ingrid deed het flessen

De meeste otters die Kuiper samen met zijn vrouw Ingrid de afgelopen jaren heeft opgevangen waren verweesde, jonge diertjes waarvan de moeder was doodgereden. "We hebben het met veel liefde gedaan, maar het kost ook veel tijd", aldus Kuiper. "Bij een jonge otter betekent het ook 's nachts twee of drie keer uit bed. Laat naar bed, 's ochtends weer vroeg opstaan. Meestal deed Ingrid het flessen."

Nog steeds worden otters doodgereden, weet otterdeskundige De Jongh. Maar het zijn er wel veel minder dan in het begin. Provincies en organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Fryske Gea maken steeds meer werk van ottertunnels onder autowegen en spoorlijnen. "Bij duikers worden loopplanken aangelegd, zodat otters veilig kunnen oversteken", aldus De Jongh. "In het landschap komen ook steeds meer wetlands, natte gebieden die met elkaar worden verbonden."

Voor het eerst in vijftig jaar

De otterdeskundige prijst het werk van de landschapsbeheerders, zoals in de Zuid-Hollandse Krimpenerwaard. Daar werden eind vorige maand de laatste twee jonge (mannetjes-)otters uit de opvang in Munnekeburen uitgezet. Het is voor het eerst in ruim vijftig jaar dat ook daar weer otters rondzwemmen.