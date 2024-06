Nederlandse zangeres beschuldigt songwriter The-Dream van verkrachting

De 33-jarige Mangroe eist een schadevergoeding voor gederfde inkomsten en voor de "mentale pijn, angst en ernstige emotionele problemen". Ze zegt dat ze The-Dream voor het eerst ontmoette in januari 2015. Hij beloofde de Nederlandse dat hij van haar "de volgende Beyoncé en Rihanna zou maken". Voor die artiesten schreef hij (mee aan) meerdere nummers, waaronder Umbrella en Single ladies (put a ring on it).