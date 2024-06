AFP Ye tijdens een modeshow in Parijs in oktober 2022

NOS Nieuws • vandaag, 13:43 Kanye West door medewerkster aangeklaagd voor seksuele intimidatie

Producent en rapper Ye, vooral nog bekend als Kanye West, is aangeklaagd wegens contractbreuk, onrechtmatig ontslag en seksuele intimidatie door zijn voormalige persoonlijk assistent. Dit melden Amerikaanse sites als TMZ en Page Six, die juridische documenten in handen hebben.

Volgens Lauren Pisciotta stuurde West haar veelvuldig expliciete sms-berichten en filmpjes en is hij beloftes over een bonus en een ontslagvergoeding niet nagekomen.

Pisciotta werd door West in dienst genomen nadat hij haar had ontmoet toen hij zijn modelijn aan het samenstellen was. Hij betaalde haar daarvoor 1 miljoen dollar per jaar, op voorwaarde dat ze 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar zou zijn.

Toen Pisciotta een jaar in dienst was bij West zou hij haar gevraagd hebben haar OnlyFans-account te verwijderen. Volgens haar verdiende ze met het plaatsen van bikini- en lingeriefoto's op dat account ongeveer 1 miljoen dollar per jaar. West bood aan dat bedrag te compenseren als ze het account zou opheffen. Daar stemde ze mee in. Volgens de influencer, die ook meegewerkt zegt te hebben aan een aantal nummers op Wests album Donda uit 2021, is dat bedrag nooit overgemaakt.

Kort nadat Pisciotta haar OnlyFans-account verwijderd had, zou Ye zijn begonnen met het sturen van seksueel getinte berichten. Pisciotta verklaart ook dat Ye masturbeerde tijdens telefoongesprekken met haar en dan vroeg of ze kon horen of raden wat hij aan het doen was. Ook zou hij zichzelf met haar in een kamer hebben opgesloten en naast haar hebben gemasturbeerd waarna hij in slaap viel.

Daarnaast zou hij haar video's hebben gestuurd waarin hij seks had met een model en zou hij boos zijn geworden nadat ze zijn avances om met hem te daten of seks te hebben had afgewezen.

Schadevergoeding

De samenwerking tussen de twee stopte abrupt. In september 2022 promoveerde West Pisciotta nog tot stafchef van verschillende van zijn bedrijven, tegen een salaris van 4 miljoen dollar, maar een maand later ontsloeg hij haar. Hij zou haar een ontslagvergoeding van 3 miljoen dollar hebben aangeboden, die ze accepteerde. Ook die vergoeding zou ze nooit hebben ontvangen.

Het OnlyFans-model eist nu in haar rechtszaak compensatie voor contractbreuk en het werken in een vijandige werkomgeving. Het is de tweede keer in korte tijd dat West wordt aangeklaagd door een oud-medewerker. In april werd hij al beschuldigd van onder meer discriminatie en intimidatie door een personeelslid. Ook die persoon eist een schadevergoeding.