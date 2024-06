NOS Sport • vandaag, 22:38 Leiden prolongeert basketbaltitel met winst in vierde wedstrijd tegen Den Bosch

Wat zaterdag nog niet lukte, hebben de basketballers van Zorg en Zekerheid Leiden nu wel voor elkaar. Door dinsdag thuis in de Arena 1574 met 92-81 te winnen van Heroes Den Bosch prolongeerden de Leidenaren het kampioenschap bij de mannen.

Door de zege beslissen ze de finale met 3-1. Het is de zesde landstitel voor de club uit Leiden en pas de tweede keer in negen finales met Den Bosch dat de aartsrivaal werd verslagen. De eerste keer was drie seizoenen geleden, toen met 3-0.

De 30 punten van Heroes-speler Derrick Jr. Fenner waren niet genoeg om Den Bosch in de finales te houden. Taijon Jones' 27 punten, waaronder 7 rake driepunters, en Brock Gardners 19 punten plaveiden voor Leiden de weg naar de landstitel.

'Geen woorden voor'

Marijn Ververs zag zijn club Leiden "een mooie wedstrijd" spelen, zei hij in het gefeest na afloop. "We verdedigden een stuk beter vandaag dan in de derde wedstrijd. Losse balen waren weer voor ons en we schoten veel beter."

De Amerikaan Tajion Jones, topscorer aan de kant van Leiden, stamelde van blijdschap na het behalen van de titel. "Ik heb er geen woorden voor. Het voelt heel goed."

Leiden, in het reguliere seizoen tweede achter Den Bosch, won de eerste twee wedstrijden van de finale van de play-offs, maar zag Den Bosch de spanning in de best-of-five-serie terugbrengen met een zege in het derde duel.

Pro Shots Heroes Den Bosch-speler Austin Price baalt tijdens het vierde duel met Leiden

Daarmee was niet alleen het vertrouwen teruggekomen bij Heroes Den Bosch, maar belangrijker nog: ook het speelplezier. Dat was verdwenen, legde Heroes-coach Erik Braal vooraf uit.

"In het team waren er net te veel conflicten. Te veel bezig met onszelf in plaats van met Leiden. De energie ging niet naar de goede dingen. Maar gelukkig hebben we dat kunnen omdraaien."

Hoe dat omdraaien werd gedaan? "Helaas door iemand weg te sturen", zei Braal. "Dat heeft een slachtoffer gekost. Niet per se dat hij (Lee Moore, red) de schuld is, maar daardoor is de balans weer terug in het team. Ik heb er een team voor teruggekregen. De ploeg heeft het plezier terug. En dit is weer een do-or-die-wedstrijd." Maar het hielp niet.

Den Bosch won twee maanden geleden de Basketball Cup, de nationale beker bij de mannen, maar grijpt nu voor het tweede seizoen op rij naast het kampioenschap. Vorig seizoen ging de titel ook naar Leiden, dat toen Donar met 3-2 versloeg.

Rivalen samen goed voor 23 titels De finale van de play-offs ging tussen twee clubs die al heel lang rivalen van elkaar zijn in het Nederlandse basketbal en na vanavond samen goed zijn voor 23 landstitels (Den Bosch 17, Leiden 6). De eerste keer dat Den Bosch en Leiden elkaar in de eindstrijd troffen, was in het seizoen 1978/1979, waarna ze dat begin jaren tachtig nog vier keer deden. Daarna verdween Leiden als gevolg van gebrek aan sponsoring langere tijd van het basketbaltoneel. Sinds de terugkeer van de Leidenaren in 2006 in de eredivisie speelden ze nog drie keer de finale tegen elkaar, waaronder twee keer in de laatste drie seizoenen. Van de negen finales won Den Bosch er zeven, maar de laatste twee waren voor Leiden.