Orange Pictures Maarten Bouwknecht (Leiden) in de aanval

NOS Sport • vandaag, 22:17 Basketballers Leiden delen eerste tik uit in strijd om landstitel tegen Den Bosch

De basketballers van Zorg en Zekerheid Leiden hebben de eerste tik uitgedeeld in de strijd om het landskampioenschap bij de mannen. De regerend kampioen uit Leiden was in de uitwedstrijd met 96-89 te sterk voor Heroes Den Bosch.

Door deze overwinning heeft Leiden een 1-0 voorsprong genomen in de best-of-five-serie. De tweede wedstrijd in de finale is donderdag om 20.00 uur in Leiden.

De ploeg van Doug Spradley, vorig seizoen goed voor de 'treble' (landstitel, beker en BNXT League-titel), rekende in de halve finale in drie duels af met Landstede Hammers uit Zwolle (3-0). Den Bosch had tegen Donar uit Groningen de maximale vijf wedstrijden (3-2) nodig om de finale te halen.

Initiatief over

Na een goede start van Den Bosch (14-8) in de eerste wedstrijd van de finale nam Leiden het initiatief over, resulterend in 40-47 voorsprong bij de rust.

De bezoekers, spelend zonder de geblesseerden Stan van den Elzen en Jibbe Sicking, hadden daarbij vooral plezier van hun goede afstandsschot (7 op 13 driepunters raak).

Orange Pictures DJ Fenner in duel met Lucas Kruithof

Onder aanvoering van spelverdeler Marijn Ververs (8 punten op rij) denderde Leiden na rust door naar een 69-49 voorsprong. De late inhaalrace van Den Bosch stokte in het vierde kwart bij 92-87, waarna Luuk van Bree en de Amerikaan Taijon Jones met twee scores het karwei afmaakten.

Maarten Bouwknecht was met 17 punten topscorer bij de winnende ploeg, gevolgd door Jones en Ververs met ieder 16 punten. Ververs had ook nog 5 rebounds en 7 assists had. Leiden schoot 9 van de 19 driepuntspogingen raak.

Vier keer eerder

De twee clubs kwamen elkaar dit seizoen al vier keer eerder tegen. De twee competitie-ontmoetingen gingen met ruime cijfers naar Den Bosch (78-54 en 70-55).

In de Basketball Cup, de nationale beker, won Leiden in de halve finale de eerste wedstrijd (70-58). De return werd door Den Bosch ook met 12 punten verschil gewonnen, waarna de Bosschenaren in de verlenging alsnog de bekerfinale haalden en die vervolgens wonnen.

Rivalen samen goed voor 22 titels De finale van de play-offs gaat tussen twee clubs die al heel lang rivalen van elkaar zijn in het Nederlandse basketbal en samen goed zijn voor 22 landstitels (Den Bosch 17, Leiden 5). De eerste keer dat Den Bosch en Leiden elkaar in de eindstrijd troffen, was in het seizoen 1978/1979, waarna ze dat begin tachtiger jaren nog vier keer deden. Daarna verdween Leiden als gevolg van gebrek aan sponsoring langere tijd van het basketbaltoneel. Sinds de terugkeer van de Leidenaren in 2006 in de eredivisie speelden ze nog drie keer de finale tegen elkaar, waaronder twee keer in de laatste drie seizoenen. Van de acht finales won Den Bosch er zeven, alleen in het seizoen 20/21 ging de titel naar Leiden.