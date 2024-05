Pro Shots Brock Garnder (l) in duel met Sherron Dorsey Walker

NOS Sport • vandaag, 22:15 Basketballers Leiden nog één zege verwijderd van prolongatie landstitel

De basketballers van ZZ Leiden hebben in de finale om het landskampioenschap ook het tweede duel met Den Bosch gewonnen.

Leiden trok in eigen huis met 83-65 aan het langste eind en heeft nog één zege nodig voor titelprolongatie: in de stand in de best-of-five-serie staat het nu 2-0.

Den Bosch vloog uit de startblokken en nam een 11-2 voorsprong. Leiden herpakte zich echter snel en na het eerste kwart was het treffen in balans: 20-20. Leiden denderde door (42-22), maar drukte niet door, want bij rust was de stand 43-33.

De thuisploeg raakte niet van de leg en liep in de volgende tien minuten weer weg (62-45). De voorsprong van Leiden kwam in het laatste kwart niet in gevaar. Met 27 punten was Brock Gardner topscorer.

Pro Shots Teleurstelling bij Den Bosch na de nederlaag in Leiden

Leiden had dinsdag al de eerste klap uitgedeeld door uit met 96-89 in Den Bosch te winnen. De ploeg van coach Doug Spradley kan zaterdag in Den Bosch de zesde titel in de clubhistorie binnenhalen.

Vier keer eerder

De twee clubs kwamen elkaar dit seizoen al vier keer eerder tegen. De twee competitiduels gingen met ruime cijfers naar Den Bosch (78-54 en 70-55).

In de Basketball Cup, de nationale beker, zegevierde Leiden in de halve finales in de eerste wedstrijd (70-58). De return werd door Den Bosch ook met 12 punten verschil gewonnen, waarna de Bosschenaren in de verlenging alsnog de bekerfinale haalden en die vervolgens wonnen.

Rivalen samen goed voor 22 titels De finale van de play-offs gaat tussen twee clubs die al heel lang rivalen van elkaar zijn in het Nederlandse basketbal en samen goed zijn voor 22 landstitels (Den Bosch 17, Leiden 5). De eerste keer dat Den Bosch en Leiden elkaar in de eindstrijd troffen, was in het seizoen 1978/1979, waarna ze dat begin jaren tachtig nog vier keer deden. Daarna verdween Leiden als gevolg van gebrek aan sponsoring langere tijd van het basketbaltoneel. Sinds de terugkeer van de Leidenaren in 2006 in de eredivisie speelden ze nog drie keer de finale tegen elkaar, waaronder twee keer in de laatste drie seizoenen. Van de acht finales won Den Bosch er zeven, alleen in het seizoen 20/21 ging de titel naar Leiden.