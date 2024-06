Muggenplaag op komst, tenzij het nu langdurig droog blijft

Natte bloempotten ideale broedplaats

De overlast beperken

Als de muggen er eenmaal zijn, grijpen we naar de anti-muggenspray, komt de klamboe van zolder of wordt de hor bij het raam of de deur dichtgedaan. Maar mensen kunnen volgens de onderzoekers ook in een eerder stadium ingrijpen, door te voorkomen dat larven uitgroeien tot een volwassen mug.