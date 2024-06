Erasmus Universiteit: 'Voortaan meteen aangifte bij nieuwe bekladdingen'

In samenwerking met

De Erasmus Universiteit in Rotterdam doet voortaan meteen aangifte bij bekladdingen en vernielingen tijdens pro-Palestijnse protesten, meldt het college van bestuur.

Sinds donderdag bivakkeert een groep van dertig demonstranten in tenten op campus Woudestein. Ze eisen dat de universiteit alle banden met Israël verbreekt.

Strenger optreden

Het college van bestuur heeft vanwege de incidenten besloten strenger op te treden. Zo mogen de demonstranten hun mening alleen nog uiten via spandoeken of kartonnen borden binnen het tentenkamp. "Bij iedere nieuwe bekladding, beplakking of vernieling zal direct aangifte worden gedaan bij de politie."