Universiteit Wageningen doet aangifte van leus bij pro-Palestijns protest

De universiteit in Wageningen heeft aangifte gedaan van een leus die gisteren werd gescandeerd bij een pro-Palestijnse betoging. In een verklaring op de website schrijft het bestuur van van Wageningen University & Research dat de leus "onacceptabel" was.

Daarbij wordt gedoeld op de leus 'Zionists are all the same, Nazis by a different name'. Betogers vergelijken daarmee voorstanders van de staat Israël met nazi's. Dat beschouwt het universiteitsbestuur als groepsbelediging, waar geen plek voor is "in onze gemeenschap en het draagt ook niet bij aan een inhoudelijk debat".