NOS Voetbal • vandaag, 17:15 NAC gehuldigd in Breda na promotie: 'Heeft iedereen zijn hart nog?'

"Heeft iedereen zijn hart nog?", vraagt presentator Sjoerd Mossou aan een volgestroomde Grote Markt in Breda. "Geen hartinfarcten?", vraagt de journalist en fervent NAC-fan nogmaals. "Iedereen leeft nog? Mooi dan kunnen we beginnen!"

0:37 Grote Markt in Breda volgelopen voor huldiging NAC

Op de Grote Markt in Breda zijn maandagmiddag duizenden mensen gehuld in geel en zwart bijeengekomen voor de huldiging van voetbalclub NAC.

Na vijf jaar keert de Brabantse club terug naar de eredivisie, na een knotsgekke ontknoping van de play-offs om promotie en degradatie tegen Excelsior (7-6 over twee duels).

Het hele plein hoste van links naar rechts op het welbekende nummer van Snollebollekes en zong luidkeels dat Brabantse nachten lang zijn. "Ze komen vaak langzaam op gang. Ja, maar dan, ja, maar dan!"

"Hopelijk ben ik een beetje verstaanbaar", zegt Leon Deckers. "Want mijn stem is helemaal finaal naar de klote", grinnikt de NAC-supporter hees. Deckers zit in het bestuur van de supportersvereniging Breda Loco's en is redacteur van NAC-fanzine De Rat.

"Ik heb me vannacht rustig gedragen, hoor. Het was half drie denk ik, voor Breda keurige begrippen. Ik moest vandaag ook nog een beetje werken."

Onnodig spannend

NAC begon zondag aan het tweede duel in de finale van de play-offs met een 6-2 voorsprong tegen Excelsior. Wat kan er misgaan, zeiden mensen tegen Deckers. Maar hij was er absoluut niet gerust op. "Bij NAC moet het altijd weer onnodig spannend worden. We hebben gisteren alle emoties doorgemaakt die er bestaan."

ANP NAC-fans keken op een parkeerplaats achter het Rat Verlegh Stadion in Breda de wedstrijd tegen Excelsior

Wat heet: Excelsior maakte zondag de ene na de andere goal, waardoor de ploeg van vertrekkend trainer Jean-Paul van Gastel plots tegen een 4-0 achterstand aankeek.

Toen Casper Staring namens NAC toch de 4-1 maakte, was de spanning ruim een halfuur haast ondraaglijk, zegt Deckers. "Maar we hebben het tóch over de streep getrokken. Wat een apotheose van emoties en geluid, ik heb grote kerels huilend bij elkaar in de armen zien vallen."

Wat NAC zo mooi maakt? "Het klinkt misschien cheesy, maar NAC is meer dan alleen voetbal. Voor veel mensen is het hun steun en toeverlaat, alles wat ze hebben. We zijn niet echt getrakteerd de afgelopen jaren op goed voetbal, en toch zit het stadion helemaal vol. Dat zegt veel."

Matig seizoen

De promotie kwam totaal onverwachts voor NAC. De club presteerde matig dit seizoen en eindigde op de achtste plek in de eerste divisie. "We gaven er geen cent meer voor. Ik dacht zelfs: laat die play-offs maar aan ons voorbijgaan. Dat wordt toch een gênant verhaal, één grote vernedering."

Maar dat werd het allesbehalve. In de eerste ronde van de play-offs won NAC over twee duels met 8-1 van Roda JC. Daarna ging ook FC Emmen met 4-1 over de knie.

"De vijf wedstrijden in de play-offs waren geweldig", aldus trainer Van Gastel in gesprek met Omroep Brabant. "Gisteren was een dramatische wedstrijd. Maar ik heb er altijd in geloofd. En ik ben ongelofelijk trots, als jongen van de stad, ik ben hier geboren en getogen. Dat ik dit mag meemaken, is echt geweldig."