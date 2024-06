Chelsea stelt voormalig Guardiola-assistent Maresca aan als manager

Chelsea heeft in Enzo Maresca een nieuwe manager gevonden. De Italiaan heeft voor vijf jaar getekend op Stamford Bridge, met een optie op een extra seizoen.

De 44-jarige Maresca komt over van Leicester City, waarmee hij promotie naar de Premier League afdwong. Voorheen was hij assistent-coach bij Manchester City.

Chelsea is de tweede grote club in Engeland die een voormalig assistent van Pep Guardiola als hoofdtrainer heeft aangesteld. Eerder koos Arsenal voor Mikel Arteta. Onder Arteta was Arsenal afgelopen seizoen de grootste uitdager van kampioen Manchester City.