NOS Voetbal • vandaag, 21:18 Pelova opteert voor kans op Oranje-middenveld, Buurman hoopt op debuut

2:51 Pelova hoopt op kans op Oranje-middenveld, Buurman aast op debuut

Het Nederlands elftal bereidt zich in het Finse stadje Tampere voor op opnieuw een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Finland, dinsdagavond om 18.00 uur.

Afgelopen vrijdag won Oranje thuis met 1-0 van de Finnen. De avond op Het Kasteel in Rotterdam stond vooral in het teken van de laatste thuisinterland van Lieke Martens die stopt als international. Dinsdag neemt de 31-jarige buitenspeler van Paris Saint-Germain definitief afscheid van Oranje.

Het is de vierde wedstrijd in deze EK-kwalificatiecyclus voor Nederland, dat aan de leiding gaat in de groep na eerder een nederlaag tegen Italië (0-2) en een zege op Noorwegen (1-0). De nummers een en twee plaatsen zich rechtstreeks voor het EK.

Wisselingen

Het tweede duel met Finland in vijf dagen dus. Oranje-international Victoria Pelova concludeerde na afloop van de training zondag in Tampere dat Nederland vrijdag zeker de betere partij was. "Maar we willen meer kansen creëren."

Het is ook niet makkelijk, zegt de 24-jarige speelster van Arsenal. "We hebben veel wisselingen gehad in het team, een paar geblesseerden ook."

Pro Shots

Zo heeft Sherida Spitse nog altijd last van een voetblessure, opgelopen tegen Finland. Het is de vraag of ze de wedstrijd van dinsdag haalt. Wie sowieso afwezig is: Damaris Egurrola, de middenvelder viel vrijdag geblesseerd uit. En dus komt er een plekje vrij op het middenveld.

Wingback

Misschien wel voor Pelova. Ze speelt onder bondscoach Andries Jonker veelal als wingback. Maar een plek op het middenveld heeft de voorkeur van de 24-jarige international die al meer dan vijftig wedstrijden voor Oranje speelde.

"Het middenveld is mijn positie, vind ik zelf. Ik speel daar al heel het jaar bij Arsenal. Daar krijg je vertrouwen van, wat je dagelijks doet in trainingen en in wedstrijden. Op het middenveld voel ik me wel het meest comfortabel. Maar goed, het is aan de trainer."

Finland-Nederland bij de NOS De EK-kwalificatiewedstrijd Finland-Nederland is dinsdag 4 juni vanaf 18.00 uur te zien via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Het duel wordt ook op NPO 1 uitgezonden. De voorbeschouwing begint om 17.40 uur.

De blessures bieden ook kansen voor speelsters die minder ervaring hebben dan oud-Ajacied Pelova. Zo maakt de 18-jarige Veerle Buurman haar debuut in de Oranje-selectie, tot haar eigen verbazing. "Ik zag het totaal niet aankomen, nee. Huh, hoe dan? Echt? Ik was een beetje in shock. Heb ook gelijk mijn ouders gebeld. Ongelofelijk, ja, ze zijn heel trots."

Even voorstellen: Buurman is een talentvolle verdediger van PSV die nog maar elf competitieduels in actie kwam voor de Eindhovenaren. "Ik ben een speelster met snelheid, kan wel fysiek de duels aangaan, heb een goeie pass in de benen. Ik sta links achterin, centraal."

Bekend van televisie

Ze loopt nu een week mee bij het Nederlands elftal. "In het begin was het wel even wennen, het was spannend de eerste dag. Je weet niet echt wat je kunt verwachten. Ik ken ook nog niet super veel meiden, of ja, van televisie dan. Als klein meisje keek ik tegen die meiden op: Martens, Van de Donk, Groenen en ook Janssen. Het is alleen maar mooi om nu met hen samen te spelen."

ANP Veerle Buurman namens PSV in actie tegen FC Twente

Buurman: "Ik leer heel veel van die meiden, ben heel goed opgevangen. Ik voel me op mijn plek en heb het naar mijn zin."

Ook praatte ze veel met Jonker. "Hij geeft me veel tips. Het trainingsniveau is wel een stukje hoger. Maar ik merkte ook dat ik mee ging in het niveau. Daarom ben ik ook hier. Ik moet gewoon lekker mezelf blijven, vertrouwen hebben, en dan komt alles goed als ik er moet staan."

Waar ze over vijf jaar hoopt te staan? "Ik hoop dan natuurlijk een paar interlands te hebben gespeeld, en uiteindelijk een vaste waarde te worden van Oranje."

Dinsdag tegen Finland kan zomaar haar debuut worden. "Ja, je weet het nooit. Als de mogelijkheid er is, dan moet ik er ready voor zijn."