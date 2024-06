NOS Aalsmeer kampioen

NOS Sport • vandaag, 15:31 Handballers van Aalsmeer onttronen Lions en grijpen landstitel

De handballers van Green Park/Aalsmeer zijn de nieuwe landskampioen. Na de 37-25 thuisoverwinning in de eerste finalewedstrijd waren de Noord-Hollanders ook in het twee duel, in Geleen, te sterk voor titelhouder Kembit-Lions: 31-28.

Door opnieuw te winnen brachten ze de eindstand in de serie op 2-0, waardoor een derde wedstrijd niet nodig is.

Het is de veertiende landstitel in de geschiedenis van Aalsmeer. De laatste keer dat ze het kampioenschap binnensleepten, was in 2022. In maart won de ploeg van coach Wai Wong, die ook assistent is bij de Nederlandse mannen, al de beker.

Hard knokken

Een vernedering zoals vorige week in Aalsmeer werd het niet. Toen leidde Aalsmeer mede dankzij acht doelpunten van Donny Vink bij rust al met 20-13.

In Geleen moest Aalsmeer er harder voor knokken. Bij rust was het verschil slechts één goal in het voordeel van de Noord-Hollanders: 13-12.

Pas na rust liep Aalsmeer, dat het moest stellen zonder de geblesseerde international Samir Benghanem, uit. De ploeg speelde makkelijker en doelman Marco Verbeij verrichtte enkele cruciale reddingen.

Halverwege de tweede helft was het gat vijf doelpunten, waarna de Aalsmeerse zege niet meer in gevaar kwam.

Feestvreugde en mineur

Met het verlies eindigt het seizoen voor Lions, dat in februari failliet ging en een maand later zijn licentie terugkreeg, in mineur.

Voor Lions-speler en oud-international Jasper Adams was het zijn laatste wedstrijd als prof. De sterspeler heeft genoten.

2:36 Handballer Adams zwaait na verloren finale af als prof: 'Ben trots op de jongens'

"Ik sta hier met een beter gevoel dan vorige week. Ik denk dat we onze huid hier duur verkocht hebben. Ik ben er trots op dat we echt weerstand hebben kunnen bieden vandaag. Maar Aalsmeer is verdiend kampioen geworden", aldus Adams.

De Aalsmeerse hoofdcoach Wong moest alles nog even op zich laten inwerken. Hij was jarenlang de assistent van Bert Bouwer en nam het vorig jaar van Bouwer over. In zijn eerste seizoen pakte Wong direct de grote prijzen.

"Het is fantastisch als je in je eerste jaar de landstitel en de beker pakt. Maar ik moet alle credits aan de jongens geven."

Toch keek hij ook kritisch terug op het duel. "Vandaag was een wedstrijd die meer op details werd beslist. In de aanval waren we te statisch en de snellere omschakeling miste."