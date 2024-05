Handballers Aalsmeer beginnen titelstrijd met ruime zege op Lions

De handballers van Green Park/Aalsmeer zijn de finale om het landskampioenschap begonnen met een overtuigende 37-25 overwinning op titelhouder Kembit-Lions, dat alleen in de beginfase even gelijke tred wist te houden met de thuisploeg.

In BENE-League hielden beide teams elkaar in evenwicht te houden (28-28 en 36-36), maar in HandbalNL League had Aalsmeer al eens met een ruim verschil gewonnen: 23-30.