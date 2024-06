NH De dochter van de veteraan neemt geëmotioneerd plaats in het voertuig

vandaag, 11:30 Inscriptie in oorlogsvoertuig leidt tot ontmoeting met Canadese nabestaanden

Nabestaanden van een Canadese veteraan mochten dit weekend plaatsnemen in een tachtig jaar oude jeep waarin hun familielid in 1945 in Nederland heeft gereden. Een emotionele ontmoeting: "Het betekent veel voor me om het stuur vast te houden dat hij als 19-jarige in zijn handen had", zegt dochter Phillis Cyr Roy tegen NH.

Legerjeepeigenaar Nick Obdam (toevalligerwijs ook uit de woonplaats Obdam) ontdekte een inscriptie in het stuur uit zijn jeep uit 1942 die hij vorig jaar kocht. Een soldaat had zijn naam in het stuur gekerfd.

'Buck Cyr' bleek een Canadese oorlogsveteraan die betrokken was bij de bevrijding van Nederland. Cyr maakte hier deel uit van de 5e Canadese Pantserdivisie. Hij belandde een dag na D-day in Normandië en reed vervolgens naar Arnhem en Delfzijl. Hij overleed in 2018.

Privéfoto via NH Buck Cyr kerfde zijn naam in het stuur van een legervoertuig

Obdam ging online op onderzoek uit en besloot de nabestaanden via Facebook te benaderen. Die waren erg enthousiast over de vondst en hielden contact met Obdam. Na een lange vlucht liepen de nabestaanden dit weekend rechtstreeks naar het geparkeerde voertuig op Schiphol.

Dat hij zo brutaal was om in het stuur te snijden, snapt zijn dochter wel. "Ik zie het zo voor me. Ik denk dat hij de hele tijd heeft gelachen."

"Het liefst zou ik het stuur in mijn koffer stoppen en meenemen naar Canada", aldus de geëmotioneerde vrouw. "Maar hij hoort hier in Nederland, het is in goede handen bij Nick en zijn familie."

Rolmodel

Ook achterkleinzoon Ewan Buck McCormack - vernoemd naar overgrootvader Buck - was erbij. "Ik ben heel trots. Hij is een van mijn idolen en een geweldig rolmodel."

Obdam is blij met de hereniging en het feit dat de nabestaanden er speciaal voor naar Nederland zijn gekomen: "Dat iemand op zijn 19e een naampje ergens inkrast en dat het 80 jaar later zoveel emotie oproept", zegt hij.

