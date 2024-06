Ruim 50 dagen voor Olympische Spelen pakt BMX'er Laura Smulders zilver op EK

BMX'er Laura Smulders heeft 54 dagen voor het begin van de Olympische Spelen in Parijs zilver gewonnen op de EK. In het Italiaanse Verona finishte de 30-jarige Nederlandse achter de Zwitserse Zoé Claessens, die voor de derde keer Europees kampioen werd.

Meervoudig Europees en wereldkampioen Smulders was een van de favorieten voor de Europese titel en de bijbehorende blauwwitte trui, maar hoewel ze na een goede start in de finale direct in het wiel dook van Claessens was inhalen van de Zwitserse te veel gevraagd.