NOS Sport • vandaag, 06:17 BMX'er Kimmann wil idool evenaren: 'Derde WK-titel, dan pas denken aan Spelen'

"Toen ik 11 was, was het echt een eyeopener om hem te zien rijden. Ik keek echt tegen hem op." BMX'er Niek Kimmann spreekt vol lof over zijn idool Kyle Bennett. De Amerikaan die in het verleden als enige drie keer wereldkampioen werd.

Kimmann wil hem dit weekend in het Amerikaanse Rock Hill evenaren. "Daarna ga ik pas aan de Olympische Spelen denken."

Een derde wereldtitel. Je zou zeggen, dat moet kunnen bij een tweevoudig wereldkampioen en regerend olympisch kampioen. Maar zo makkelijk is het niet. Na de uitgestelde Spelen in Tokio, in 2021, was de BMX'er uit het Overijsselse Lutten zoekende.

2:07 Kimmann zonder coach naar WK en Spelen: 'Mezelf ontwikkelen mooier dan winnen'

Kimmann besloot naar Amerika te vertrekken voor zijn vriendin en ging zonder trainer of coach verder. Dat betekende dat hij zijn weg richting de Spelen in Parijs helemaal zelf moest uitstippelen. Onlangs won hij in het Amerikaanse Tulsa twee wereldbekerwedstrijden op rij. Hij lijkt de juiste vorm te pakken te hebben.

"Meestal zeggen ze dat je die vorm een paar weken vasthoudt. We gaan het zien."

'Heel select groepje'

Als de juiste vorm er is, zou Kimmann een bijzondere prestatie kunnen evenaren. De Amerikaan Bennett werd in 2002, 2003 en 2007 wereldkampioen. Kimmann: "Drie keer, dat is een record. Ik sta op twee. Als ik een derde wereldtitel behaal, sta ik bij een heel, heel select groepje."

Maar Rock Hill is niet bepaald een baan die de regerend olympisch kampioen heel goed ligt. "Ik heb hier goede en slechte wedstrijden gefietst. Maar op een goede dag moet je overal uit de voeten kunnen."

Het is alleen de vraag wat voor weer er verwacht wordt. De baan van Rock Hill is gemaakt van asfalt en teer en dat is bij regen een garantie op glijpartijen. "Als het regent, verwacht ik chaos."

Oppassen geblazen dus, zo richting Parijs. Maar zo wil Kimmann niet denken. "Als je met die gedachte aan de start staat, kun je net zo goed niet starten. Ik wil deze wedstrijd ook niet zien als een training voor de Spelen. Ik heb mijn focus nu vol op het WK."

'Mezelf ontwikkelen is mooier dan wedstrijden winnen'

En die focus op het WK moet hij zelf weten te vinden. Zonder trainer of coach is Kimmann op zichzelf aangewezen. Van die keuze heeft hij nog geen moment spijt gehad.

"Ik ben altijd op zoek naar andere manieren om mezelf uit te dagen. Dat ik het nu zonder coach doe, is een compliment naar de coaches met wie ik in het verleden werkte. Ik denk niet dat ik het beter kan hoor, maar ik word hier gewoon enthousiast van. Ik vind mezelf ontwikkelen mooier dan wedstrijden winnen."

Misschien komt er in de toekomst wel weer een trainer, maar eerst wil hij zelf naar zijn hoofddoelen toewerken. "Ik wil het liefst nog een keer olympisch kampioen worden. Maar dat neemt niet weg dat ik nu ook niet wereldkampioen wil worden."