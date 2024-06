Reuters Paula Badosa (l) en Aryna Sabalenka na hun partij op Roland Garros

NOS Sport • vandaag, 13:24 • Aangepast vandaag, 15:09 Sabalenka verslaat beste vriendin Badosa, Rybakina nog zonder setverlies

Aryna Sabalenka is door naar de achtste finales van Roland Garros. De Belarussische tennisster was in twee sets te sterk voor haar hartsvriendin, de 26-jarige Paulo Badosa, 7-5, 6-1.

Sabalenka, de huidige nummer twee van de wereld, stond zes keer eerder tegenover de Spaanse voormalig nummer twee op de wereldranglijst. Van die zes partijen had Badosa, die mede door een rugblessure nu 139ste staat op de ranking, alleen in 2021 er twee gewonnen. Sabalenka was de afgelopen vier keer de sterkste.

De wedstrijd op Court Philippe-Chatrier begon met twee breaks en meerdere spannende games waarbij beide speelsters elkaar de vuur na aan de schenen legden. Badosa pakte een 4-2 voorsprong, maar Sabalenka brak meteen terug.

Omdat ze daarna haar eigen service meteen weer inleverde, mocht de Spaanse bij een 5-3 voorsprong even dromen van setwinst. Die droom werd wreed verstoord toen Sabalenka een tandje bijschakelde en haar vriendin nog maar vier punten gunde in de volgende vier games.

De in het nauw gedreven Sabalenka liet haar beste tennis zien. Niet alleen met de van haar bekende harde forehands maar ook met gevoelige dropshots.

In de tweede set was daardoor het krachtsverschil een stuk groter en Sabalenka stoomde binnen een half uur op naar de winst. Ze had nog even moeite om de wedstrijd te beslissen, maar op haar vierde wedstrijdpunt was het raak.

Rybakina blijft ook tegen Mertens zonder setverlies

Jelena Rybakina maakte eerder op de dag nog een slachtoffer uit de Lage Landen. Na haar zege in de tweede ronde op Arantxa Rus was de als vierde geplaatste Kazachse in de derde ronde de Belgische Elise Mertens de baas, eveneens in twee sets: 6-4, 6-2.

AFP Jelena Rybakina

Beide speelsters begonnen keurig met behoud van hun opslagbeurten, maar daar kwam vanaf 2-2 een eind aan met maar liefst vier breaks op rij. Vooral die van Mertens op 4-4 was zuur, omdat die gepaard ging met dubbele fouten. Rybakina doorbrak het stramien, behield haar service en brak de Belgische vervolgens op love.

De setwinst werkte kennelijk bevrijdend voor de Wimbledon-kampioene van 2022, die een tandje bijschakelde en Mertens met haar krachtige slagen aanpakte. Dat leidde al snel tot een break, die de Belgische niet meer te boven kwam. Integendeel, nieuw serviceverlies kostte haar de partij.