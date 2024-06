Wapenstilstand in Gaza lijkt iets dichterbij

Correspondent Nasrah Habiballah:

"Dit voorstel biedt wat meer hoop, vooral omdat Israël nu voor het eerst wel lijkt te willen inzetten op een permanent staakt-het-vuren. Maar veel details zijn nog onduidelijk, bijvoorbeeld het aantal gevangenen dat wordt uitgewisseld.

De eerste reactie van Hamas is positief en een woordvoerder van premier Netanyahu liet weten graag een deal te willen sluiten om de gijzelaars zo snel mogelijk vrij te krijgen. Maar ze benadrukken wel dat ze alleen openstaan voor een permanent staakt-het-vuren als Hamas is vernietigd en niet langer een bedreiging kan vormen voor Israël. Dat laatste is voor sommige Israëliërs ook een grotere prioriteit dan het vrij krijgen van de gijzelaars.

Het is moeilijk in te schatten of dit nu het begin is van een langverwachte deal; we staan echt nog aan het begin van de onderhandelingen."