Nederlandse oorlogsvrijwilliger in Oekraïne gesneuveld

In Oekraïne is opnieuw een Nederlandse oorlogsvrijwilliger gesneuveld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt berichten op sociale media daarover, maar wil op verzoek van nabestaanden van de man verder niets kwijt.

Volgens het AD vocht de man in het Oekraïense vreemdelingenlegioen en kwam hij op 20 mei om bij Tsjasiv Jar, een plaats in het noorden van de regio Donetsk. Zijn lichaam zou inmiddels zijn gerepatrieerd.

Het Institute for the Study of War (ISW) schreef op 24 mei dat Rusland Tsjasiv Jar tot op 1,5 kilometer was genaderd, maar dat de Oekraïners zich daar stevig hebben ingegraven.