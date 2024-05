ANP Donald Trump, gisteren in New York

NOS Nieuws • vandaag, 17:25 Juryberaad in rechtszaak tegen Trump over zwijggeld gaat verder

In New York is de jury weer bijeengekomen om een vonnis te bepalen tegen oud-president Trump, in de rechtszaak die draait om zwijggeld dat hij betaald zou hebben aan pornoactrice Stormy Daniels. Trump wordt ervan verdacht dit zwijggeld uit zijn campagnekas te hebben gehaald en in de boeken gezet te hebben als juridische kosten, wat neerkomt op fraude.

Gisteren kon de jury van twaalf New Yorkse burgers niet tot een vonnis komen, en werd het verzoek ingediend om onder meer een aantal getuigenissen in de zaak nog eens tot zich te mogen nemen. Het is onduidelijk of de jury vandaag wel tot een oordeel komt, dit kan in theorie ook nog weken duren.

Affaire

Deze zaak is een van de vier lopende strafzaken tegen Trump. De juryleden moeten zich buigen over de vraag of hij heeft willen verdoezelen dat hij 130.000 dollar heeft betaald aan Daniels. Hij zou hebben willen voorkomen dat zij vlak voor de verkiezingen van 2016 met details naar buiten zou treden over een affaire die ze tien jaar eerder hadden.

Het is voor het eerst in de geschiedenis van de Verenigde Staten dat een oud-president terechtstaat. Dat Trump ook presidentskandidaat is bij de komende verkiezingen in november, maakt de zaak nog zwaarwegender.

In de afgelopen zes weken zijn meer dan twintig getuigen gehoord. Het advocatenteam van Trump probeerde de jury er niet van te overtuigen dat er nooit iets is gebeurd tussen Daniels en Trump, maar deed wel zijn best om twijfel te zaaien over de vraag of Trump wist dat er zwijggeld aan haar was betaald. Daarbij werd Michael Cohen, de voormalige advocaat van Trump die het bedrag aan Daniels had betaald, afgeschilderd als een onbetrouwbare leugenaar.

Cohen heeft verklaard dat Trump hem telefonisch de opdracht heeft gegeven om de betaling te regelen met de woorden "just do it". De verdediging betoogde dat dat telefoontje over iets anders ging, maar volgens de aanklager is het overduidelijk dat dit om het zwijggeld gaat.

Gevangenisstraf

Als aangetoond kan worden dat Trump valsheid in geschrifte heeft gepleegd om de uitkomst van de verkiezingen te beïnvloeden, is dat een strafbaar feit. Hij kan in dat geval maximaal vier jaar gevangenisstraf krijgen.

De oud-president moet ook nog voorkomen vanwege pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 ongeldig te verklaren. Die zaak dient in de staat Georgia en zal vermoedelijk niet voor de presidentsverkiezingen worden behandeld. Verder lopen er nog zaken over Trumps rol bij de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 en over het bezit van geheime documenten.

Buiten de rechtbank demonstreerden gisteren voor- en tegenstanders van de oud-president:

0:32 Strafzaak Trump nadert einde: 'Dit is de laatste kans voor verantwoording'