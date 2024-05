'Arts afvalkliniek verkocht recepten voor Ozempic via Marktplaats'

Een Nederlandse arts van een afvalkliniek verkocht via Marktplaats recepten voor het medicijn Ozempic. Volgens RTL Nieuws stuurde de arts tegen betaling van 200 euro een recept voor het medicijn naar een apotheek, die de klant dan zonder enige check kon ophalen.

Een RTL-verslaggever probeerde Ozempic via Marktplaats te kopen. De verkoper bood het medicijn online aan voor 200 euro en verzekerde geen oplichter te zijn: "Ik ben ook een arts, in verband met persoonlijke omstandigheden schrijf ik recepten buiten mijn werk", schreef hij.

Na een telefoongesprek kon RTL inderdaad identificeren dat hij een arts was, zijn naam en werkplek zijn bij die redactie bekend.

Wereldwijd tekort

Ozempic is bedoeld voor diabetespatiënten, maar werkt ook effectief als afslankmiddel. Sinds beroemdheden als Kim Kardashan en Elon Musk het medicijn aanprezen op sociale media, is er een run op ontstaan en is er wereldwijd een tekort aan het medicijn.