Orange Pictures Grasshoppers viert feest

NOS Sport • vandaag, 22:09 Basketbalsters Grasshoppers prolongeren landstitel met overtuigende zege

De basketbalsters van Sportiff Grasshoppers zijn op overtuigende wijze kampioen van Nederland geworden. De club uit Katwijk was woensdagavond in Landsmeer met 77-48 veel te sterk voor TopKip Lions en besliste zo de finale van de play-offs met 3-1 in z'n voordeel.

Het is de vierde landstitel in de clubhistorie voor Grasshoppers, dat in 2018, 2019 en vorig seizoen seizoen ook al het kampioenschap veroverde. Twee maanden geleden pakte Grasshoppers de nationale beker, toen ook ten koste van Lions.

Na de eerste twee duels van de finale met 66-60 en 84-55 in eigen huis te hebben gewonnen, lukte het de ploeg van coach Axel Gouw afgelopen zaterdag niet om het karwei af te maken. Grasshoppers verloor toen met 86-77 in Landsmeer, waardoor de spanning in de best-of-five serie weer terugkeerde. Opvallend was dat Lions in die wedstrijd in het vierde kwart 23 vrije worpen mocht nemen en er 13 raak schoot.

Orange Pictures Lindsay Pengel verdedigt Karin Kuijt

Grasshoppers liet het dit keer niet zo ver komen. Na de eerste tien minuten stond de bezoekende ploeg al met 27-17 voor. Begin tweede kwart bracht het jonge talent Lotte van Kruistum het verschil op 16 punten (33-17) en Lions was niet bij machte daar voor de rust iets van af te halen: 41-24.

Na rust werd het alleen maar erger voor de thuisclub. Door scores van Karin Kuyt, gekozen tot MVP van het afgelopen seizoen, liep Grasshoppers vroeg in het derde kwart verder uit naar 49-24. De club uit Katwijk gaf met een felle verdediging Lions geen kans om de lengte van center Richelle van der Keijl (1.96 meter) onder het bord te benutten. Ze scoorde slechts 9 punten.

Spannend werd het niet meer. Grasshoppers kende geen medelijden met de tegenstander, die voor het laatst in 2016 kampioen werd. Na vier kwarten spelen bedroeg het verschil uiteindelijk 29 punten. Van Kruistum was topscorer met 23 punten en 11 rebounds.