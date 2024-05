Orange Pictures Lindsay Pengel (Lions) snelt langs Angela van der Pol (Grasshoppers)

NOS Sport • vandaag, 21:45 Basketbalsters TopKip Lions brengen spanning terug in titelstrijd

De basketbalsters van TopKip Lions hebben de spanning teruggebracht in de strijd om het landskampioenschap bij de vrouwen. De club uit Landsmeer won zaterdagavond in eigen huis met 86-77 van titelhouder Sportiff Grasshoppers en verkleinde zo de achterstand in de finale van de play-offs naar 2-1.

Lions had de eerste twee wedstrijden van de best-of-five serie verloren. Een week geleden werd het in Katwijk 66-60, afgelopen woensdag ging Lions met liefst 84-55 onderuit. De vierde wedstrijd is komende woensdag, opnieuw in Landsmeer.

Vierde kwart beslissend

In de eerste helft was het voortdurend stuivertje wisselen. Geen van beide ploegen slaagde erin een serieus gaatje te slaan. Na de pauze nam de thuisploeg dan toch enige afstand en moesten de gasten bij 52-44 in de achtervolging.

Dat bleek welbesteed aan Grasshoppers dat bij 55-55 weer langszij kwam en zelfs, profiterend van fouten aan de zijde van Lions, het derde kwart afsloot op 61-63.

Orange Pictures Richelle van der Keijl van TopKip Lions

In het laatste kwart moest de ploeg uit Katwijk opnieuw een gaatje dichten en dat lukte door steeds de fout te maken op Richelle van der Keijl, die moeite bleek te hebben met het benutten van de toegekende vrije worpen.

Maar van 76-75 ging die vlieger niet meer op. Van der Keijl had plots het vizier op scherp staan en kreeg bijval van haar teamgenoten. Lions liep steeds verder weg en dwongen een vierde duel af.

Drie van de vier

In de reguliere competitie verloor de ploeg van coach Chris van Kampen drie van de vier onderlinge confrontaties met Grasshoppers. Twee maanden geleden trok Lions daarnaast aan het kortste einde tegen Grasshoppers in de strijd om de Basketball Cup, de nationale beker bij de vrouwen.

Lions werd zesmaal kampioen van Nederland, maar de laatste landstitel dateert van 2016. Grasshoppers, tot 2017 nooit kampioen van Nederland, veroverde de landstitel de afgelopen zes seizoenen drie keer, met de aantekening dat in het seizoen 2019/2020 als gevolg van de coronapandemie geen kampioen werd gekroond.