Basketbalsters Grasshoppers één zege verwijderd van prolongatie landstitel

De basketbalsters van Sportiff Grasshoppers hebben nog maar één zege nodig om zich opnieuw kampioen van Nederland te mogen noemen. De club uit Katwijk was woensdagavond voor eigen publiek met 84-55 te sterk voor TopKip Lions uit Landsmeer.

Aangezien Grasshoppers zaterdag de eerste wedstrijd thuis al met 66-60 had gewonnen, heeft de regerend landskampioen een 2-0 voorsprong genomen in de best-of-five serie om de landstitel. De derde en mogelijk al beslissende wedstrijd staat zaterdag om 19.30 uur in Landsmeer op het programma.