Nederland dreigt subsidie scanners in haven te verliezen door spionagecontroles

Nederland loopt grote kans een Europese subsidie van 12 miljoen euro voor vijf nieuwe containerscanners voor de douane in de havens terug te moeten storten. De aanbesteding voor de scanapparatuur duurt langer, omdat de douane eerst uitvoerig moet controleren of er geen spionage uit China in de machines verstopt zit.

Hierdoor dreigt Nederland de deadline die de Europese Commissie heeft gesteld niet te halen, schrijft staatssecretaris De Vries van Financiën Toeslagen en Douane in een brief aan de Tweede Kamer. De voorwaarden stellen dat de nieuwe scanners in juni volgend jaar in gebruik moeten zijn genomen.