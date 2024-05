Bijna 500 kilo coke onderschept in haven van Vlissingen

In de haven van Vlissingen is vorig weekend bijna 500 kilo cocaïne onderschept. De drugs hadden een geschatte straatwaarde van ruim 37 miljoen euro en zijn vernietigd, meldt het Openbaar Ministerie, dat de vondst pas woensdag bekend heeft gemaakt.

De drugs zaten verstopt in een lading bananen uit Ecuador. Die lading was onderweg naar een bedrijf in Duitsland.

De douane nam vorig jaar bijna 60.000 kilo cocaïne in beslag in de Nederlandse zee- en luchthavens. Dat was 9000 kilo meer dan in 2022. Vooral in de zeehavens van Rotterdam en Vlissingen werd veel cocaïne gevonden; daar werd 140 keer een lading onderschept.