NOS Nieuws • vandaag, 11:41 • Aangepast vandaag, 13:51 Invallen bij medewerker FvD-Europarlementariër om Russische inmengingszaak

In een onderzoek naar Russische inmenging hebben rechercheurs drie invallen gedaan bij een medewerker van Forum voor Democratie-Europarlementariër Marcel de Graaff, melden bronnen aan de NOS. De invallen waren in een huis en twee kantoren van de Fransman Guillaume P. in Brussel en Straatsburg.

Volgens het Belgische federaal parket zijn de huiszoekingen gedaan "in een dossier naar inmenging, passieve corruptie en lidmaatschap van een criminele organisatie." De doorzoekingen hebben volgens een persbericht "betrekking op aanwijzingen van Russische inmenging, waarbij (...) leden van het Europees Parlement zouden zijn benaderd en betaald voor de promotie van Russische propaganda."

Reacties Forum en P.

Volgens het parket zijn er aanwijzingen dat P. "hierin een aanzienlijke rol speelde". FvD-Europarlementariër De Graaff zegt op X dat hijzelf geen enkele betrokkenheid heeft "bij wat voor een zogenaamde Russische desinformatie-operatie dan ook".

Forum voor Democratie wacht de uitkomsten van het onderzoek af. Een woordvoerder zegt geen idee te hebben van welke feiten de medewerker wordt verdacht. De partij noemt de timing van de invallen, een week voor de Europese verkiezingen, uiterst opmerkelijk.

P. zelf zegt desgevraagd tegen Nieuwsuur niets van de invallen te weten. In maart zei hij, ook tegen Nieuwsuur, dat hij nooit betalingen uit Rusland heeft gekregen en dat de verdachtmakingen tegen hem voelen als een klopjacht. Hij sprak toen van "McCarthyisme", de klopjacht op communisten in de VS in de jaren 50.

P. werkte eerder voor Rassemblement National van Marine le Pen in Frankrijk en werd in 2019 uit die partij gezet vanwege een foto waarop hij was verkleed als orthodoxe Jood. Hij was eerder ook de assistent van Maximilian Krah, de Europarlementariër van het Duitse AfD die verwikkeld is in een spionageschandaal en recent onder vuur kwam te liggen na omstreden uitspraken over de SS.

Voice of Europe

De invallen houden verband met de onthullingen rond het pro-Russische nieuwskanaal Voice of Europe. Eind maart maakte de Tsjechische inlichtingendienst bekend dat het medium Russische propaganda in Europa verspreidt.

Met hulp van pro-Russische politici in een aantal Europese landen werd volgens Tsjechië in aanloop naar de Europese verkiezingen van komende maand bijvoorbeeld geprobeerd om "de territoriale integriteit, soevereiniteit en vrijheid" van Oekraïne ter discussie te stellen.

De Tweede Kamer debatteerde vorige maand over de berichten over Russische inmenging. Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet deed, tot teleurstelling van verschillende fracties, niet mee aan het debat omdat hij dat "feitenvrij gepraat over roddels en insinuaties" vond.

In een bericht op X voorafgaand aan het debat schreef hij: "Er ís geen geld betaald aan ons, er ís geen "kompromat", geen afpersing, geen cash, geen crypto, geen overboeking, er is ook geen enkele andere link van FvD met het Kremlin."

Marcel de Graaff was eerst Europarlementariër voor de PVV, maar stapte in 2022 over naar Forum voor Democratie.

