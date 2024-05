Colombia verbiedt stierenvechten, omstreden traditie in 2028 illegaal

Stierengevechten worden verboden in Colombia. Het Colombiaanse parlement heeft gisteren ingestemd met een wetsvoorstel waarin staat dat stierenvechten binnen drie jaar moet zijn afgeschaft. De eeuwenoude culturele traditie wordt daardoor vanaf 2028 illegaal.

De Colombiaanse president Petro moet de nieuwe wet nog ondertekenen, maar dat lijkt een formaliteit. Twee jaar geleden won Petro als eerste linkse president ooit de verkiezingen in het Zuid-Amerikaanse land. Hij staat bekend als tegenstander van de evenementen.

Tienduizenden toeschouwers

In Colombia vinden stierengevechten plaats sinds Spanje het land koloniseerde. Nu organiseren minder dan twintig gemeenten nog deze evenementen. Toch trekken de jaarlijkse stierengevechten in Manizales in het midden van het land nog steeds tienduizenden toeschouwers.