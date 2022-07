Drie mannen gespietst bij stierenrennen in Pamplona

Jaarlijks protest

De omstreden traditie kan ieder jaar rekenen op protest van dierenactivisten. Al bijna twintig jaar, met uitzondering van de coronajaren, demonstreerden activisten een dag voor aanvang van het evenement in Pamplona. Dit jaar hadden ze zich verkleed als dinosaurussen en renden ze door de straten.

Hoewel stierenvechten nog steeds immens populair is in Spanje, is de weerstand ertegen de afgelopen jaren gegroeid. "Het debat over de toekomst van stierenvechten is nog nooit zo heftig geweest", zegt een woordvoerder van een dierenrechtenorganisatie.

Ze vindt dat de autoriteiten een duidelijk standpunt in moeten nemen. "Ze moeten de moed tonen om te zeggen of ze de voorkeur geven aan dierenmishandeling of juist bereid zijn om zulke gruwelijkheden te verbieden." Vooralsnog is stierenrennen alleen verboden op de Canarische Eilanden. In grote delen van Catalonië en op de Balearen wordt vrijwel niet met stieren gevochten.