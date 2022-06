Oud-guerrillastrijder Petro verkozen tot eerste linkse president Colombia

Correspondent Nina Jurna:

"De winst van de linkse Petro is historisch te noemen. Colombia heeft altijd rechtse regeringen gehad. Dat heeft voor een deel te maken met de burgeroorlog die lange tijd heeft gewoed in het land. Linkse guerrillagroepen als FARC en M-19, waar Petro zelf ooit lid van was, vochten tegen de rechtse regeringen.

Om die reden lag het lang gevoelig dat een linkse presidentskandidaat aan de macht zou komen. Maar de Colombianen hebben nu radicaal voor verandering gekozen. Ze wilden afrekenen met rechtse regeringen zoals die van de centrum democraten, die lang aan de macht waren.

Daar komt bovendien bij dat het voor de kiezers niet helemaal duidelijk was waar Hernández nou precies voor stond. Bij Petro was het vanaf het begin af aan duidelijk. Zo wil hij inzetten op een groen en sociaal beleid en wil hij de corruptie in het land aanpakken."