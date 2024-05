Geschorste en teruggekeerde technische directeur roeibond vertrekt na Spelen in Parijs

Geschorst en teruggekeerd

Evertse was sinds 2013 in dienst bij de KNRB als technisch directeur. Na een evaluatie binnen de olympische roeiploeg na de Spelen van Tokio liet de KNRB eind 2021 een onderzoek naar de topsportcultuur uitvoeren. De bond had signalen gekregen dat er door roeiers kwetsend en intimiderend gedrag was ervaren.