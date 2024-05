AFP Brandweerlieden aan het werk bij Medusa Beach Club

NOS Nieuws • vandaag, 17:13 Beachclub Mallorca had geen vergunning voor terras dat instortte

De Medusa Beach Club in Mallorca had geen vergunning voor het dakterras dat vorige week is ingestort. Dat heeft de burgemeester van de stad gezegd op een persconferentie over het ongeval.

Burgemeester Martínez presenteerde het rapport over de dodelijke instorting. De uitgaansgelegenheid aan het strand heeft wel een vergunning voor de bar en het restaurant, maar dus niet voor een dakterras.

Volgens het hoofd van de brandweer van Mallorca waren er ongeveer 21 mensen op het dakterras toen het in elkaar zakte. Volgens de brandweer verspreidt de club normaal gesproken zijn tafels over het terras, maar was er die avond een grotere tafel gedekt voor twaalf Nederlandse toeristen.

'Er had daar niemand mogen zijn'

"Er had daar niemand mogen zijn", zegt het hoofd van de stadsbrandweer tegen persbureau Reuters. Het Spaanse Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak verder. Het is nog niet bekend of er iemand wordt vervolgd.

Afgelopen donderdag kwamen vier mensen om het leven en raakten er tientallen gewond toen het terras instortte. De doden zijn twee Duitse toeristen, een serveerster die werkte in de club en een man uit Senegal. Onder de gewonden waren tien Nederlanders.