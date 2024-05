Tien Nederlanders gewond door instorten terras Mallorca

Door het ongeluk kwamen zeker vier mensen om het leven. Het gaat volgens de lokale autoriteiten om een vrouw van 23 uit Spanje, een 44-jarige man uit Senegal en twee Duitse vrouwen van 20 en 30 jaar. In totaal raakten zestien mensen gewond.

Het ongeluk gebeurde gisteravond bij de Medusa Beach Club, gelegen aan een drukbezochte boulevard in hoofdstad Palma de Mallorca. In het pand was het op het moment van het ongeluk erg druk.