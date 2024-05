Europa League-deelname United onzeker vanwege dezelfde eigenaar als Nice

Na een uiterst tumultueus seizoen is een nieuwe kwestie de bestuurskamer van Manchester United binnengedrongen. Door de winst van de FA Cup dwong de club van trainer Erik ten Hag Europa League-voetbal af. Maar er is een probleem: ook OGC Nice speelt komend seizoen Europa League en die Franse club is, net als United, in handen van het Britse chemiebedrijf Ineos.

Ineos heeft daar alle vertrouwen in. "We zijn ons bewust van de situatie van beide clubs en zijn in dialoog met de UEFA", staat in een verklaring. "We zijn vol vertrouwen dat we een oplossing hebben voor het komende seizoen in Europa."