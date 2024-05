Pro Shots Ten Hag houdt de FA Cup omhoog

NOS Voetbal • vandaag, 22:12 Ten Hag na bekerwinst: 'Als United me niet meer wil, ga ik ergens anders prijzen winnen' Arthur Renard bij de FA Cup-finale in Wembley

Arthur Renard bij de FA Cup-finale in Wembley



De ontlading bij Manchester United na afloop van de gewonnen bekerfinale tegen City was groot. Direct na het laatste fluitsignaal sprintten de wisselspelers het veld op, inclusief trainer Erik ten Hag, die helemaal opging in het feestgedruis. Op de momenten dat hij even uit de spelersgroep richting de tribunes stapte, en later met de FA Cup in zijn handen stond op het balkon van Wembley, klonk er luid gejuich van de 'rode' fans.

Ondanks een zeer lastig seizoen met veel tegenslagen lijkt de Nederlandse trainer er toch wel goed op te staan bij de achterban. Ze zien zijn toewijding naar de club en dat geeft hoop in het rode gedeelte van Manchester.

Het was alsof er tijdens en na de wedstrijd iets van het team en de fans afviel, alsof de frustraties van het hele seizoen in ieder geval voor even naar de achtergrond verdwenen.

Ten Hag straalt

Misschien dat de vreugde tijdelijk is voor Ten Hag, gezien de hardnekkige speculaties over zijn toekomst, maar zijn blijdschap was puur, en na afloop straalde hij dan ook in de persconferentie. "Ik heb echt genoten van de finale," gaf hij aan.

"In de eerste plaats uiteraard om een trofee omhoog te kunnen houden, maar bovenal ook vanwege de manier hoe we hebben gespeeld. Op die momenten zie je het werk wat we er als staf en spelersgroep in hebben gestoken, de saamhorigheid waarmee we het team hebben ontwikkeld. Als je op dit niveau speelt tegen het beste team ter wereld, dan ben ik heel erg tevreden."

We weten dat er zoveel ogen op de manager zijn gericht, hij verdient dit. Aanvoerder Fernandes over Erik ten Hag na de bekerwinst

De vraag is of het genoeg is om zijn baan te redden. Aan de vooravond van de finale verschenen er verhalen in de Engelse media dat een ontslag een zekere zaak is, ongeacht de uitkomst van de finale. En juist met die druk in het achterhoofd, speelde de ploeg zijn beste wedstrijd van het seizoen.

Zo heeft Ten Hag een uiterst roerig seizoen, waarbij United als achtste eindigde in de Premier League, toch nog positief afgesloten. En zo heeft hij in zijn twee jaar bij de club in ieder seizoen een prijs gewonnen. Dat kan geen manager van United sinds het vertrek van Alex Ferguson in 2013 overleggen.

"Als je naar het laatste decennium van de club kijkt, dan waren er niet zoveel finales en niet zoveel prijzen voor deze club en ook niet zoveel jonge talenten met hoog potentieel die doorbraken."

Getty Martinez tilt zijn coach Ten Hag op na de bekerwinst

Daarmee wordt vooral gedoeld op de doorbraak van Alejandro Garnacho en Kobbie Mainoo, die in de FA Cup-finale allebei belangrijk waren met een doelpunt. De ontwikkeling van deze talenten, die op jonge leeftijd een heel belangrijke rol vervullen voor het team, is ontegenzeggelijk een verdienste van Ten Hag, die ook aangaf over de middengroep meer dan tevreden te zijn.

Aanvoerder Bruno Fernandes sprak na afloop tegenover de BBC ook over een bijzondere prestatie, niet in de laatste plaats voor de coach. "Het is voor iedereen cruciaal. We weten dat er zoveel ogen op de manager zijn gericht, hij verdient dit. Ook iedereen in de staf en de spelers, we verdienen dit allemaal."

'Zitten in een project'

Tijdens de persconferentie van Ten Hag gingen bijna alle vragen over zijn toekomst en de Haaksberger ging er zo goed mogelijk mee om. "Ik ben er niet mee bezig, we zitten in een project en we staan precies waar we willen staan. We zijn een team aan het bouwen voor de toekomst en dat gaat met ups en downs. En wat je ziet is dat het team zich aan het ontwikkelen is."

Ten Hag vervolgt: "Er is waarde in de ploeg, we hebben spelers met een groot potentieel en we winnen prijzen. Twee prijzen in twee jaar is niet slecht, maar we moeten doorgaan. Het moet beter, en als ze me niet meer willen, dan ga ik ergens anders naar toe om wedstrijden en prijzen te winnen, want dat is wat ik mijn hele carrière heb gedaan."

Bekijk hier de persconferentie na de FA Cup-finale:

0:51 Ten Hag na bekerwinst: 'Als United me niet meer wil, ga ik ergens anders prijzen winnen'

Ten Hag benadrukte meerdere keren dat de vele blessuregevallen de progressie bemoeilijken en dat er niet veel meer kan worden verwacht van zijn ploeg.

Zomer om te genieten

Daarbij gaf hij aan dat de eigenaren van United, aangevoerd door Jim Ratcliffe die eerder dit seizoen een minderheidsaandeel van de club in handen kreeg, meerdere malen hebben aangegeven dat de club verder op hem wil bouwen. Vanuit de Engelse media kwamen andere geluiden naar buiten en de vraag is of het bekersucces genoeg zal zijn voor de Nederlander.

Wat de nabije toekomst ook in petto heeft, Ten Hag zal vanavond in ieder geval kunnen genieten van een nieuwe hoofdprijs in zijn carrière, die daarmee dit jaar positief afsluit. "Dat is altijd het beste, om het seizoen zo af te sluiten, dan heb je heb je de hele zomer om te genieten."