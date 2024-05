Getty Martinez tilt Ten Hag op na het laatste fluitsignaal

NOS Voetbal • vandaag, 17:56 Ten Hag redt seizoen Manchester United met winst in FA Cup-finale op rivaal City

Erik ten Hag en Manchester United hebben een beroerd seizoen gered met het winnen van de FA Cup. In de bekerfinale versloeg de ploeg van de Nederlandse trainer de grote stadsrivaal Manchester City tot verrassing van velen met 2-1. Doelpunten werden gemaakt door twee 19-jarige aanvallers, Alejandro Garnacho en Kobbie Mainoo, een van de weinige lichtpuntjes dit seizoen voor United.

Het is voor Ten Hag de tweede prijs als trainer in Manchester. Vorig jaar won hij in zijn debuutseizoen al de League Cup. Maar het blijft de vraag hoe lang Ten Hag nog trainer is op Old Trafford. Na een matig seizoen, waarin de club als achtste eindigde in de competitie, werden de geruchten over een vertrek van de Nederlander met de dag sterker.

Europees voetbal

Wellicht heeft Ten Hag zijn baan in Manchester met deze FA Cup-zege gered. Zeker is dat Europees voetbal als FA Cup-winnaar is veiliggesteld, iets waar de achtste plek in de competitie geen recht op gaf.

Zoals alles dit seizoen voor United kwam ook deze zege niet vanzelf. Voor rust waren ze al op 2-0 gekomen, maar de slotfase, met zeven minuten extra tijd, was enorm hectisch. Vlak voor tijd kwam City terug in de wedstrijd door een aansluitingstreffer van Jeremy Doku. Ten Hag kon opgelucht ademhalen, want de 2-2 viel uiteindelijk niet.

AFP Manchester United viert de 1-0

Nadat de Britse prins William de handen van de spelers en trainers had geschud en het God Save The King door het half blauwe, half rode Wembley was gezongen, trok United zich terug in de stellingen. Wachtend op het geweld waar City mee zou komen. Maar dat viel tegen.

Sterker, United liet strijd en concentratie zien, precies waar het dit afgelopen seizoen zo vaak aan heeft ontbroken.

Ten Hag gaf Lisandro Martinez een basisplek, ook al was het slechts de tweede keer voor de Argentijn sinds februari, naast de vertrekkende Rapahel Varane achterin. Het centrale verdedigingsduo dat Ten Hag dit seizoen zelden kon opstellen wegens blessures. Het bleek het fundament van de zege.

Reuters Ten Hag geeft prins William een hand voor de aftrap

Zelden kwam City, gaatjes zoekend, het eerste half uur door de muur die United gemetseld had. Grootste delen van de eerste helft stond de ploeg van Ten Hag met elf man op eigen helft. Tegenhouden. En plots kwamen ze zelf op voorsprong.

Bij de 1-0 viel een lange bal van United in de ruimte achter City's laatste linie. Na miscommunicatie tussen City-verdediger Josko Gvardiol en keeper Stefan Ortega kopte Gvardiol zo de bal voor de voeten van Garnacho, die voor open doel binnen tikte.

AFP Mainoo viert de 2-0

Kort nadat de 2-0 van Marcus Rashford was afgekeurd, schoof Kobe Mainoo even later alsnog de 2-0 binnen. Garnacho stelde aanvoerder Bruno Fernandes in staat met een bekeken passje Mainoo te bedienen. Vrijwel de hele eerste helft had City de bal, maar nauwelijks kansen. United was uiterst effectief.

Ten Hag ging op een drafje de kleedkamer in voor de rust en het geslagen City sjokte erachteraan. Maar de landskampioen - vier seizoen op rij nu - kwam als een waardig landskampioen weer naar buiten na rust. Een drie kwartier durend offensief werd direct geopend.

Kansen City

Phil Foden, Premier League-speler van het jaar, kreeg de bal tegen het standbeen toen hij in kansrijke positie uithaalde. Competitietopscorer Erling Haaland knalde op de lat. Kort daarna dook André Onana een pegel van Kyle Walker uit de hoek. En invaller Julian Alvarez mikte in de eerste twintig minuten na rust twee keer net naast.

City bleef maar aanvallen en aanvallen, United bleef maar tegenhouden. Pas in de 87ste minuut scoorde City de aansluitingstreffer. Doku, al de hele tweede helft gevaarlijk, passeerde Onana in de korte hoek. Ook in de zeven minuten durende blessuretijd kreeg City kansen, grote en kleine, maar de 2-2 viel niet.

Als dit het laatste duel van Ten Hag is geweest als trainer van Manchester United is het er een die het rode deel van Manchester niet zal vergeten.