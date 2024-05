Getty Thialf

NOS Schaatsen • vandaag, 16:08 Thialf opnieuw kandidaat voor olympisch schaatstoernooi 2030

Een delegatie van het Frans olympisch comité heeft met de directie van Thialf gesproken over de vraag of het schaatsstadion in Heerenveen tijdens de Winterspelen van 2030 kan dienen als locatie voor het schaatstoernooi. De Franse Alpen zijn de enige overgebleven kandidaat om over zes jaar de Winterspelen te organiseren.

Het gesprek vond recentelijk plaats tijdens een bezoek van de Fransen aan Thialf. Daarbij waren ook vertegenwoordigers van schaatsbond KNSB, de gemeente Heerenveen en de provincie Friesland aanwezig.

Geen conclusies

Nationale sportkoepel NOC*NSF laat desgevraagd weten dat er vooralsnog geen verdere conclusies aan de ontmoeting kunnen worden getrokken. "Er zijn geen concrete vervolgstappen besproken of verdere afspraken gemaakt. Het is te vroeg om conclusies te verbinden aan de interesse van de Fransen. Een keuze van Franse zijde voor Thialf is op de korte termijn niet te verwachten."

ANP Schaatstempel Thialf

Volgens de Franse sportkrant L'Equipe heeft de voorzitter van het Frans olympisch comité, David Lappartient, niet alleen met Heerenveen gesproken. Ook Milaan, het decor van de Winterspelen van 2026, zou benaderd zijn om mogelijk als gastheer te fungeren van de olympische langebaanwedstrijden. NOC*NSF meldt dat de Fransen ook denken aan het renoveren van een bestaande accommodatie in eigen land.

Het is niet de eerste keer dat de Friese schaatstempel in verband wordt gebracht met de Winterspelen van 2030. Eerder was de Zwitserse stad Sion in de race voor de organisatie van die editie. Ook de Zwitsers informeerden bij de directie van Thialf of het schaatsen op de 400-meterbaan van Heerenveen kon plaatsvinden.

Enige kandidaat

Het Internationaal Olympisch Comité besloot dat de Franse Alpen de enige kandidaat zijn voor de organisatie van de Olympische Spelen van 2030. De officiële toewijzing wordt medio 2025 verwacht.

Frankrijk, deze zomer met Parijs gastheer van de Zomerspelen, heeft drie keer eerder de Winterspelen georganiseerd: in Chamonix-Mont-Blanc (1924), Grenoble (1968) en Albertville (1992).

In 2034 keren de Winterspelen na 32 jaar terug naar het Amerikaanse Salt Lake City.