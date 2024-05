Strengere regels voor rijscholen en rij-instructeurs

Er komen nieuwe, strengere regels voor rijscholen om de misstanden in de sector tegen te gaan. Het demissionaire kabinet volgt hiermee een advies op om het slagingspercentage te verhogen en beginnende automobilisten veiliger te laten rijden.

Zo wordt het volgen van rijlessen verplicht. Nu mag iedereen die dat wil ook zonder rijopleiding afrijden. Daarnaast worden de leerdoelen duidelijker. "Denk dan bijvoorbeeld aan de verplichting om tijdens de opleiding in het donker te hebben gereden, om een keer 130 te hebben gereden en om 'sociaal rijgedrag' te bespreken", zo schrijft het ministerie van Infrastructuur.

Het rijonderwijs wordt opgeknipt in vier fasen, met steeds moeilijker verkeerssituaties om te oefenen. Tussentijds wordt met de leerling, ouders of rij-instructeur gekeken wat de leerling heeft geleerd en wat beter moet. Door het nieuwe leerplan zal ook het examen veranderen, maar hoe is nog niet precies duidelijk. Om de kosten niet te veel op te laten lopen, blijft er één theorie-examen en één praktijkexamen.