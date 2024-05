AFP Palestijnen bij de uitgebrande tenten in Rafah, foto van vandaag

NOS Nieuws • vandaag, 22:37 Netanyahu: aanval tentenkamp Rafah 'tragische fout', offensief gaat door

De Israëlische premier Netanyahu heeft toegegeven dat het leger verantwoordelijkheid draagt voor de tientallen doden in een tentenkamp in Rafah. In een toespraak in de Knesset, het Israëlische parlement, noemde hij het incident een "tragische fout", schrijven internationale media.

In hoeverre de brand in het tentenkamp is ontstaan door de Israëlische luchtaanval is nog onduidelijk. Netanyahu herhaalt dat het incident nog wordt onderzocht, maar spreekt al wel van een fout. Hij benadrukt dat de aanval gericht was op twee hooggeplaatste Hamas-leden. Deze twee doelwitten zouden zijn uitgeschakeld.

'Een tragedie'

"Ondanks onze uiterste inspanning om burgers te ontzien, gebeurde gisteravond een tragische fout", citeert persbureau AP de premier. Hij zegt dat de onderste steen boven zal komen, "want dat is ons beleid". Netanyahu: "Voor ons is het een tragedie, maar voor Hamas een strategie". Israël herhaalt steeds dat Hamas burgers gebruikt als levend schild.

Volgens de door Hamas gerunde autoriteiten van Gaza zijn zeker 45 mensen omgekomen bij de brand in het kamp voor ontheemde Palestijnen. Internationaal wordt de aanval zwaar veroordeeld. Israël raakt steeds verder geïsoleerd door het tussenvonnis van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag te negeren. Het ICJ heeft Israël opgedragen het offensief stop te zetten.

Netanyahu benadrukt door te zullen gaan totdat Hamas is verslagen in Rafah. "Ik ben niet van plan de oorlog te stoppen totdat alle doelen zijn behaald. Als we nu stoppen, dan laten we terreur overwinnen."

Rutte: afschuwelijke beelden

Nederland roept opnieuw op tot een staakt-het-vuren in Gaza en de vrijlating van alle gijzelaars. Op X spreken Rutte en demissionair minister van Buitenlandse Zaken Bruins Slot van "afschuwelijke" beelden uit Rafah. Rutte roept Israël op de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof uit te voeren, wat Israël nadrukkelijk niet van plan is.

De luchtaanval van gisteravond vond plaats in Tel As Sultan, een vluchtelingenkamp aan de noordwestkant van Rafah:

NOS Een kaart van de locatie van de aanval, en het ontruimingsgebied in Rafah

In het begin van de oorlog beval het Israëlische leger eerst burgers het noorden van de Gazastrook te verlaten, en later ook de stad Khan Younis in het zuiden. Rafah, inclusief Tel As Sultan, was toen volgens Israël een veilige zone waar mensen naartoe moesten. Meer dan een miljoen Palestijnen vluchtten vervolgens naar Rafah en verbleven daar grotendeels in tentenkampen.

Drie weken geleden riep het Israëlische leger burgers op Oost-Rafah te ontruimen en breidde dat gebied een week later uit naar meer centrale delen van Rafah. Mensen moesten naar een nieuwe humanitaire zone langs de kust vertrekken. De locatie van de Israëlische aanval gisteren ligt niet in dit ontruimingsgebied en ook niet in de nieuwe humanitaire zone.

'Gamechanger'

In maart zei Rutte nog dat het een "gamechanger" zou zijn als Israël Rafah grootschalig binnenvalt. De wekenlange grondoperatie door het Israëlische leger in de zuidelijkste stad van Gaza heeft vooralsnog niet geleid tot "een politiek moment dat gevolgen zal hebben", zoals Rutte het gamechanger-moment heeft uitgelegd. Israël en de VS beweren dat het gaat om een "beperkt" offensief. Satellietbeelden tonen grote verwoesting in het betreffende gebied.