AFP Palestijnen bij het tentenkamp in Rafah dat werd aangevallen door Israël

NOS Nieuws • vandaag, 19:19 Europese Unie voert druk op Israël verder op, wil nieuwe hulpmissie Rafah

De Europese Unie wil met Israël om de tafel over de situatie in Gaza en mensenrechten. Ook moet Israël zich aan het tussenvonnis van het Internationaal Gerechtshof (ICJ) houden. Dat zei EU-buitenlandchef Josep Borrell na een bijeenkomst met de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten.

Het was al de inzet van Nederland tijdens de zogenoemde Raad Buitenlandse Zaken vandaag in Brussel: het associatieverdrag tussen de EU en Israël inzetten, om op die manier de druk op Israël te verhogen. Dat associatieverdrag is een akkoord waarin afspraken staan over handelsvoordelen en andere samenwerkingen tussen de EU en Israël. De EU is de grootste handelspartner van Israël.

Het verdrag biedt ook de mogelijkheid om een zogeheten associatieraad bijeen te roepen. Dat betekent dus dat de EU met Israël om tafel gaat. Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot kondigde vorige week al aan dat Nederland dit wilde. Nu hebben alle ministers van de EU-lidstaten hiervoor groen licht gegeven.

Kysia Hekster, correspondent Europese Unie: "Dat de Europese Unie nu met de Israëlische regering om tafel wil, is een nieuwe stap om meer druk uit te oefenen. Daarbij maakt de EU gebruik van een samenwerkingsovereenkomst met Israël op het terrein van handel, dat Israël allerlei handelsvoordelen biedt. De ministers van Buitenlandse Zaken willen niet zover gaan het hele verdrag op te schorten, iets waar de Ieren en de Spanjaarden al langer op aandringen. Maar via de samenwerkingsovereenkomst in gesprek gaan mét Israël over de situatie in Gaza, daar zijn de 27 ministers het wel over eens geworden. Ze kunnen er dan bij Israël op aandringen zich aan de mensenrechten te houden."

De EU roept Israël ook op om zich te houden aan het tussenvonnis van het ICJ. Het hof wil dat Israël onmiddellijk stopt met het offensief in Rafah, in het zuiden van de Gazastrook, zo bepaalde de rechter vrijdag in een tussenvonnis.

"Het Internationaal Gerechtshof is het hoogste rechtsorgaan van de Verenigde Naties. Een vonnis daarvan moet door alle leden worden uitgevoerd", aldus buitenlandchef Borrell. Ook de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Baerbock is stellig: "Internationaal humanitair recht geldt voor iedereen, ook voor hoe Israël de oorlog voert".

Demissionair premier Rutte deed ook een oproep:

Daarnaast wil Brussel de missie EUBAM-Rafah nieuw leven inblazen. Dat is een Europese ondersteuningsmissie voor de grensovergang bij Rafah tussen Egypte en de Gazastrook, waarbij een derde partij bekijkt hoe er bij de grenspost wordt gewerkt. Via die grensovergang kwam de afgelopen maanden humanitaire hulp de Gazastrook binnen.

De EUBAM is sinds 2007 niet meer actief, sinds Hamas aan de macht kwam in de Gazastrook. Het zal wel enige tijd duren om de missie nieuw leven in te blazen. Bovendien kan de EU alleen iets betekenen als alle andere betrokken partijen, waaronder Egypte, de Palestijnen en Israël, meewerken.