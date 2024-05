ANP Marco Asensio mist het EK in Duitsland

NOS Voetbal • vandaag, 13:12 Asensio mist EK met Spanje, tienersterren Barcelona maken kans op eerste eindtoernooi

In de Spaanse voorselectie is geen ruimte voor Marco Asensio. De aanvaller van Paris Saint-Germain kan daardoor het EK in Duitsland vergeten. Bondscoach Luis de la Fuente kiest in de voorselectie wel voor twee tienersterren van Barcelona: aanvaller Lamine Yamal (16) en verdediger Pau Cubarsí (17).

Dat Asensio, zoon van een Nederlandse moeder, dit jaar niet naar het EK mag is een klap voor de aanvaller, die ook al het uitgestelde EK van 2020 moest missen. De aanvaller van PSG had dit jaar een lastig seizoen. Hij stond lang niet altijd in de basis en kwam maar tot vier doelpunten en vijf assists in negentien wedstrijden.

De la Fuente wilde op een uitgebreide persconferentie niet te veel aandacht schenken aan Asensio. "Ik bewonder hem, maar laten we ons concentreren op degenen die hier zijn en hen de aandacht geven die ze verdienen."

Selectie Spanje Keepers: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Álex Remiro (Real Sociedad) Verdedigers: Dani Carvajal (Real Madrid), Jesús Navas (Sevilla), Aymeric Laporte (Al Nassr), Robin Le Normand (Real Sociedad), Nacho Fernández (Real Madrid), Dani Vivian (Athletic Bilbao), Pau Cubarsí (Barcelona), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Cucurella (Chelsea) Middenvelders: Rodrigo (Manchester City), Martín Zubimendi (Real Sociedad), Mikel Merino (Real Sociedad), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Pedri (Barcelona), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Aleix García (Girona), Alex Baena (Villarreal), Fermín López (Barcelona) Aanvallers: Ferran Torres (Barcelona), Dani Olmo (Leipzig), Nico Williams (Athletic Bilbao), Álvaro Morata (Atletico Madrid), Joselu (Real Madrid), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Lamine Yamal (Barcelona), Ayoze Pérez (Real Betis)

Een andere grote afwezige is Gavi. Het 19-jarige toptalent van Barcelona liep vorig jaar een zware knieblessure op en kan niet in actie komen in Duitsland.

Kans op eerste eindtoernooi

Voor Yamal en Pau Cubarsí kan het wel een bijzondere zomer worden. De twee zijn nog geen achttien en maken nu al kans op het spelen van een eindtoernooi. Het is alleen nog niet zeker dat zij ook definitief meereizen naar Duitsland, want de bondscoach moet nog minimaal drie spelers laten afvallen.

Opvallend is dat Real Sociedad samen met FC Barcelona de hofleverancier is van de Spaanse voorselectie. Real Sociedad, de nummer zes van La Liga, levert vijf spelers af.

Spanje begint op 15 juni aan het EK in Berlijn. Dan is Kroatië de eerste tegenstander. De andere tegenstanders in groep B zijn Albanië en Italië. In aanloop naar het EK oefent de ploeg nog tegen Andorra en Noord-Ierland.