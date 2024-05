ANP Ernest Faber

NOS Voetbal • vandaag, 10:30 Faber verlaat jeugdopleiding PSV en gaat voor het eerst op buitenlands avontuur

Ernest Faber neemt afscheid als hoofd jeugdopleiding bij PSV en gaat aan de slag als directeur voetbalzaken bij het Australische Adelaide United FC.

De 52-jarige Faber is sinds 2018 bij PSV werkzaam in zijn huidige rol. De oud-voetballer was eerder assistent bij PSV en was in het seizoen 2019/2020 een aantal maanden interim-trainer van de Eindhovenaren na het ontslag van Mark van Bommel. Daarvoor werkte Faber als hoofdtrainer bij FC Eindhoven, NEC en FC Groningen.

Faber gaat voor het eerst in zijn carrière aan de slag bij een buitenlandse club. Op de site van PSV zegt Faber bewust te kiezen voor de uitdaging in Australië: "Dit is een mooie kans om in het buitenland te werken. De clubcultuur en de werkwijze bij Adelaide United FC zijn vergelijkbaar met die van PSV. Ze kunnen sportief nog een aantal stappen zetten. Ik denk dat ik daarin een rol van betekenis kan spelen."

Samenwerkingsverband

De Australische club is sinds vorig jaar in handen van de Nederlander Cor Adriaanse. Vorige maand ging PSV nog een samenwerkingsverband aan met Adelaide United, dat dit seizoen achtste werd in de Australische competitie. In het seizoen 2019/2020 was Gertjan Verbeek er trainer.