Volleyballers kloppen Bulgarije: tweede overwinning in Nations League

๐™ ๐™ค๐™— ๐™™๐™ค๐™ฃ๐™š! ๐Ÿ“ˆ We sluiten onze eerste VNL-week af met een 1-3 overwinning op Bulgarije (16-25, 25-20, 13-25, 20-25). ๐Ÿ”ฅ Thanks for your support this week! ๐Ÿ‘Š๐Ÿผ #LangeMannen #TeamNL #VNL #VNL2024 #RoadToParis #NederlandseLoterij #OdidoNederland https://t.co/PJa5L9LAve