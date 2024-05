NOS Mountain View High School in Virginia

NOS Nieuws • vandaag, 20:07 Scholen VS voeren weer namen zuidelijke generaals, vier jaar na George Floyd Magali Rosa Meijers Bureau Washington Magali Rosa Meijers Bureau Washington

Op de gevel van een school in Virginia hangt nu nog met grote rode letters de naam Mountain View High School, maar niet voor lang meer. Binnenkort zullen de leerlingen de naam Stonewall Jackson High School zien staan. De naam verwijst naar de zuidelijke generaal Thomas 'Stonewall' Jackson, die tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog vocht voor het behoud van de slavernij. Het zal niet de eerste keer zijn dat de school zijn naam draagt.

De naam van de school is veranderd nadat de zwarte Amerikaan George Floyd vier jaar geleden op tragische wijze om het leven kwam. Een politieagent drukte negen minuten lang zijn knie in Floyds nek. Beelden van het incident zorgden wereldwijd voor verontwaardiging en leidden tot wereldwijde protesten en hervormingen. In heel Amerika werden standbeelden van controversiële leiders neergehaald, bedrijven en instellingen voerden diversiteitsprogramma's in en scholen kregen een nieuwe naam.

'Zonder publieke inbreng'

"Na de dood van George Floyd is de naam zonder enige publieke inbreng veranderd", zegt Gloria Markus, één van de bestuursleden van de school. Samen met vier andere bestuursleden stemde zij voor een terugkeer naar de originele naam, wat resulteerde in een meerderheid van vijf tegen één.

Even verderop staat een basisschool, die ook een tweede naamsverandering krijgt. Drie jaar geleden kreeg de school de naam Honey Run. Nu krijgt de school opnieuw een naamswijziging. De naam gaat weer terug naar Ashby Lee, een combinatie van de namen van twee zuidelijke generaals. Net als Jackson waren Turner Ashby en Robert E. Lee generaals van de Confederatie en vochten ze tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog voor het behoud van de slavernij.

Volgens Markus waren veel mensen drie jaar geleden, toen de scholen de neutrale namen kregen om associaties met het confederale verleden te vermijden, het niet eens met de verandering. Uit een rondgestuurde vragenlijst blijkt dat inderdaad een grote meerderheid, 91 procent, voorstander is van het herstellen van de oude namen. "De meeste mensen die de verandering niet willen, zijn geen onderdeel van deze gemeenschap of de scholen."

NOS Gloria Markus

Markus toont de vele eerbetonen aan Stonewall Jackson die nog steeds in de school hangen. "Inwoners zijn erg trots op wie ze zijn en waar ze vandaan komen, de school had deze naam al sinds 1959." Ook buiten de school zijn de verwijzingen naar de Burgeroorlog op meerdere plekken te zien. Confederale vlaggen wapperen in voortuinen, straten zijn vernoemd naar zuidelijke generaals en souvenirs verwijzen naar confederale leiders.

Sommige zuiderlingen vinden de verwijzingen naar de Confederatie nog steeds een onschuldig eerbetoon aan hun historische erfgoed. Maar volgens anderen vertegenwoordigen ze het Amerika ten tijde van de slavernij.

NOS Een confederale vlag

Na de aanstaande verandering is de nieuwe naam niet alleen op de gevel, maar ook op de diploma's van de studenten te zien. Sarah Kohrs, moeder van een van de leerlingen en alumnus van Stonewall Jackson, is daar niet blij mee. "Ik wil niet dat mijn zoon de naam van een zuidelijke generaal op zijn diploma heeft staan."

Lessen over de Burgeroorlog zijn verplicht onderdeel op scholen, iets waar Sarah ook niet blij mee is. Om die redenen geeft ze haar jongste zoon thuis les. "Het liefste wil ik ook mijn andere zoon van deze school halen, maar hij wil niet weg bij zijn vrienden."

NOS Sarah en haar zoon

De scholen in Virginia zijn de eerste die een controversiële naam in ere herstellen, maar onder druk van een conservatieve lobby worden meer progressieve maatregelen heroverwogen of teruggedraaid. Zo halen verschillende universiteiten hun diversiteitsvakken uit het lespakket. Florida en Texas verbieden scholen zelfs om geld uit te geven aan diversiteitsprogramma's.

'Een klap in het gezicht'

Dit is allemaal onderdeel van een bredere trend, zegt ook Gene Kilby, zoon van burgerrechtenactivist James Kilby. Zijn vader speelde in de jaren vijftig een grote rol bij de desegregatie van de scholen in de regio. "Dat dit in 2024 nog gebeurt; mijn vader zou zich omdraaien in zijn graf", vertelt Kilby zichtbaar aangedaan.

Hij noemt het "een klap in het gezicht" dat openbare scholen naar zuidelijke generaals worden vernoemd. "Ik begrijp dat het geschiedenis is, maar ze zouden in een museum moeten staan, niet op een school. Dit land gaat achteruit in plaats van vooruit." Veel van de generaals hadden zelf tot slaaf gemaakten en vochten voor slavernij. "Je wilt niet dat de kinderen ermee worden geïndoctrineerd", aldus Kilby.

NOS Gene Kilby