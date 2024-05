Controles horecagelegenheden in buurt van ingestort terras Mallorca verscherpt

De gemeente Palma de Mallorca verscherpt volgens lokale krant Ultima Hora de controles bij de horecagelegenheden in de toeristische stad Playa de Palma. Daar stortte donderdag een dakterras in van de Medusa Beach Club. Daarbij kwamen vier mensen om het leven. Er waren ook gewonden, onder wie tien Nederlanders.

Op dit moment wordt onder meer onderzocht of er steunpilaren zijn verwijderd bij de terrassen in de stad. Volgens de krant voldoet een deel van deze tenten niet aan de stedenbouwkundige vergunningen en gebruiksvergunningen. De krant meldt verder dat het onderzoek zich waarschijnlijk ook op een aantal Nederlandse eigenaren van horecazaken in de populaire strandplaats richt. Een aantal van hen hebben volgens hen ook te maken met drugshandel.