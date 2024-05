Ook Franse toeristen geëvacueerd uit Nieuw-Caledonië

Hoe zit het met Nieuw-Caledonië?

Nieuw-Caledonië werd in 1853 Frans bezit. De Fransen annexeerden de eilandengroep om meer invloed te kunnen uitoefenen op de regio. Het werd door de Fransen gebruikt als een strafkolonie. Eind 19e eeuw werden er zo'n 20.000 veroordeelden van Frankrijk naar Nieuw-Caledonië verscheept.

Ook werden de oorspronkelijke bewoners, de Kanaken, gedwongen om in reservaten te wonen. Na de Tweede Wereldoorlog kregen Kanaken meer rechten. Eind jaren 60 ontstond een onafhankelijkheidsbeweging. In de afgelopen jaren zijn er meerdere referenda georganiseerd over de onafhankelijkheid van Nieuw-Caledonië. In 2018, 2020 én in 2021 werd er tegen onafhankelijkheid gestemd.

Bij de eerste twee waren de verschillen klein, maar stemde een meerderheid ervoor om bij Frankrijk te blijven horen. In 2021 werd het referendum geboycot door voorstanders. Vanwege de coronapandemie zou hun campagne zijn beperkt en de Kanaken hebben benadeeld.