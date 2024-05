Pro Shots Olij in het laatste competitieduel van Sparta

Oranje-kandidaat Olij zelfverzekerd play-offs in: 'Mijn fouten op één hand te tellen'

Sparta-doelman Nick Olij begint vanavond in goede vorm en blakend van het zelfvertrouwen aan de play-offs om Europees voetbal. "Ik denk dat je op één hand kunt tellen hoeveel fouten ik de afgelopen twee jaar gemaakt heb", vertelt de keeper aan Rijnmond.

Vanavond wacht Olij en consorten een duel met FC Utrecht in de Galgenwaard. Een uitgelezen kans voor de keeper om te laten zien waarom hij in de EK-voorselectie van Oranje zit.

"Ik kwam hier twee jaar geleden toen we als club net degradatie hadden ontlopen. Vervolgens word je in twee seizoenen zesde en achtste", vat Olij de opmars van de club pakkend samen. Op persoonlijk vlak maakte hij een vergelijkbare groei door.

Penaltykiller

Een paar jaar terug keepte Olij nog in de kelder van de eerste divisie bij Jong AZ en TOP Oss. Via NAC Breda kwam hij in 2022 terecht bij Sparta, voor zijn eerste avontuur in de eredivisie. Vanaf het eerste moment maakte de Haarlemmer indruk.

Zo onderscheidde de doelman zich vorig jaar, na een goede jaargang in de eredivisie, in de play-offs. De ontmoeting met - ook toen - Utrecht draaide uit op strafschoppen en daarvan stopte Olij er twee. Sparta ging ten koste van de Domstedelingen naar de finale en de keeper was het goudhaantje.

Kleine nuance: Olij pakte vorig jaar een heldenrol voor eigen publiek, maar die kans krijgt hij dit jaar niet. De play-offs worden over één duel gespeeld en FC Utrecht heeft het thuisvoordeel.

Vorig jaar verliep het beslissende play-offduel tussen Sparta en FC Utrecht zo:

2:01 Bekijk de samenvatting van Sparta Rotterdam - FC Utrecht

"We gaan met een goed gevoel de play-offs in", vertelt Olij. "We hebben de afgelopen weken laten zien waar we als team toe in staat zijn."

Daarmee doelt Olij onder andere op de confrontatie met FC Utrecht op 12 mei. Toen hield hij zijn doel schoon en won Sparta in Stadion Galgenwaard met 0-1. Het leidt logischerwijs tot optimisme bij de Rotterdammers. "Ik heb er veel zin in", vertelt een zelfverzekerde Olij.

Voorselectie Oranje

De goede vorm van Olij is ook bondscoach Ronald Koeman niet ontgaan: hij heeft de Sparta-doelman opgenomen in zijn voorselectie voor het EK van komende zomer. Er zal nog een doelman moeten afvallen, want Koeman neemt er drie mee naar Duitsland.

Olij zat eerder dit jaar al bij de Oranje-selectie, maar rekent nergens op. "Ik zit niet in de positie om ervan uit te gaan dat je zomaar even bij de selectie zit. Ik heb al vanaf het begin aangegeven dat het niet normaal moet zijn dat je vanuit een club als Sparta bij Oranje zit."

Vanzelfsprekend is Olij wel blij met zijn uitverkiezing in de voorselectie. "Ik ben supertrots. Dit is een mooie erkenning en beloning voor datgene dat je al twee jaar laat zien."

4:59 Oranje-kandidaat Olij zelfverzekerd: 'Twee goede seizoenen gedraaid'

Olij mag vanaf maandag zijn kunsten drie dagen lang laten zien bij het trainingskamp van het Nederlands elftal. Voor die tijd zal hij eerst de play-offs willen winnen met Sparta om zo Europees voetbal veilig te stellen. Dat zou voor de Spangenaren voor het eerst sinds 1994 zijn.

"Ik ga doen wat ik het hele jaar heb gedaan", zegt Olij over de play-offs en zijn kansen op het EK met Oranje. "Ik moet laten zien wat ik kan. En als ik dan afval, dan is dat niet anders."